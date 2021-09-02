大陸國務委員兼外長王毅1日應約與法國總統外事顧問波恩（Clement Beaune）通電話，雙方就阿富汗局勢交換意見。王毅暗評美國在阿富汗稱王稱霸，試圖軍事干預、一廂情願的民主改造都是要不得，美軍突然撤走，但美的責任不能推卸。王毅還稱，中歐是夥伴，不是對手，希望法國推動中歐關係排除干擾，克服困難。

根據大陸外交部網站，王毅指出，阿富汗局勢有三點教訓值得汲取：一是稱王稱霸要不得，一個國家再強大也要尊重其他國家，尊重公平正義；二是軍事干預要不得，熱點問題還是要堅持政治解決方向；三是一廂情願「民主改造」要不得，還是要尊重各國走適合本國國情的發展道路。

王毅認為，美軍突然撤走，但美的責任不能推卸。當務之急是向阿提供急需的經濟、民生、人道援助，彌補給阿國家發展和民生福祉造成的巨大破壞；採取有效措施幫助阿局勢平穩過渡，避免導致難移民潮，給周邊及歐洲國家帶來苦果；還要改掉單邊制裁的老毛病，凍結阿在美外匯儲備、動輒對阿富汗施壓的做法，很不明智，也難奏效。

波恩表則表示，法中在維護阿富汗和平穩定方面擁有共同利益，願在聯合國安理會等框架下同中方加強協調，推動阿富汗早日實現和平與穩定。

此外，王毅還稱，中法關係在兩國元首戰略指引下，總體健康穩定發展。希望加強兩國高層交往，深化各領域務實合作，促進雙邊關係穩中向好，不斷邁上新臺階。中方樂見歐盟發展壯大，堅持中歐是夥伴，不是對手，共同利益遠大於分歧，中歐加強對話合作有利於雙方，有利於世界。

王毅呼籲，法國是具有獨立傳統和戰略思維的大國，希望法方著眼中歐共同長遠利益，以即將擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係排除干擾，克服困難，企穩回升，重現活力。

王毅還稱，美國近日強行通過情報機構搞新冠病毒溯源是明顯的反科學行為，也是溯源政治化的典型表現，目的是推卸自身抗疫失敗責任，向中國甩鍋推責。國際社會應繼續予以抵制和反對。

波恩表示，法方致力於發展法中關係，願同中方加強高層交往，在疫情防控常態化背景下，推動恢復兩國各領域合作和人員往來。法國將以擔任歐盟輪值主席國為契機，推進歐中公共衛生、環境、氣候、貿易等領域合作。

波恩稱，法國認為應科學溯源，從而避免大流行的再次發生。國際社會當務之急是加強團結，深化新冠肺炎治療、疫苗分配等方面合作，推動世界經濟儘快復蘇。法方讚賞中方向國際社會提供了大量疫苗，盼法中在非洲開展合作。