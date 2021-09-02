近年來，外送服務逐漸受到民眾歡迎，再加上現在正值疫情期間，更讓店家訂單爆量、外送員忙翻。日前一名超火辣外送員「Michelle 雪兒」日前因「下衣失蹤」送餐引起熱烈討論，擁有好身材的她接受《女神放大鏡》節目表示，送餐時曾遭遇瘋狂粉絲表明要當護花使者，突如其來的可怕行徑也令她印象深刻。

Foodpanda正妹送餐「下衣失蹤」洩長腿 遇瘋狂粉絲當街跟車陪送單

「Michelle 雪兒」IG擁有14萬粉絲，在臉書也有超過46萬的追蹤數，平常的她除了分享生活照外，也不吝嗇展露好身材，她說起當初之所以選擇從事外送員，是因為家裡經濟負擔重，也因這份工作的時間較為彈性自由，能夠照顧相依為命的媽媽。

雪兒透露，送餐時經常會被客人要通訊方式，還會有人指定要她送餐。她也發現自己在等待店家製作餐點時，有其他外送員會在旁側目而視。雪兒回憶送餐的這幾個月，有過不少令她印象深刻的事，其中就有位瘋狂粉絲，不僅時常關注她的限時動態，還會私訊詢問她平時接單區域。結果不然，有天跑單她就真的撞見那位粉絲，被對方騎車跟隨，說要當護花使者讓她嚇壞。不過雪兒大膽表示，因為自己有隨身攜帶防狼噴霧器，所以當下就讓他陪伴跑了幾單，才趕緊請對方離開。

另外，雪兒先前曾因為地震時穿著比基尼瘋狂逃出，被網友偷拍後造成粉絲人數暴增。被問及此事，她笑說當時真的太害怕才趕緊衝到樓下，感覺很像在逃難，但事件過後反而多了一些廠商找她合作。最後她也期許自己，能藉由外送過程多接觸各類店家，希望未來能開一間屬於自己的美食店面。