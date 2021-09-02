美國44歲的好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain），今年下半年即將推出兩部戲劇作品，近日她也受邀登上雜誌《DuJour》封面並接受專訪，在公開的照片中，潔西卡雀絲坦大秀凹凸有致的火辣身材，吸引網友們熱烈討論。

潔西卡雀絲坦即將推出傳記電影《塔米·菲的眼睛》（The Eyes of Tammy Faye），與經典電視劇《婚姻的場景》（Scenes from a Marriage）令粉絲們相當期待。而她為了宣傳新戲，近日也登上了雜誌《DuJour》的封面，照片中潔西卡雀絲坦穿著大紅色的透視禮服與誇張的斗篷上衣及外套，大膽挑戰各種不同的造型。

不過，其中一套鏤空黑色禮服造型最是吸睛，只見潔西卡雀絲胸前只用兩條布遮住重點部位，腰部以上幾乎全裸，側身大方秀出飽滿美胸與性感曲線，讓網友看了直噴鼻血。紛紛留言「姊姊還是一樣辣」、「薑果然是老的辣」、「身材維持得太好了」、「這就是成熟女性的性感美」、「那個身材真不是蓋」。

潔西卡雀絲坦2014年以電影《星際效應》再度紅遍全球，陸續又推出《絕地救援》、《狩獵者》、《決勝女王》、《X戰警》及《追殺艾娃》等多部叫好又叫座的電影，精湛的演技也為她在各大頒獎典禮上多次獲得女主角獎提名，演技備受肯定。