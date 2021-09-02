香港大學學生會評議會7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，儘管事後宣布撤回並公開道歉及辭職，但警方國安處在8月18日拘捕涉事4名港大學生。而包括被捕4人在內共30名學生，亦被港大無限期禁止進入校園。港媒報導，學生會評議會44名成員中，近日港大已對其中18人完成檢視並作出風險評估後，認為他們可回校復課，同時不向他們執行風險管理措施。

港警國安處在8月18日採取行動，拘捕涉事4名港大學生，指控他們涉嫌違反《香港國安法》第27條的宣揚恐怖主義罪，4人隨後在法院庭訊。

東網引述消息指出，在學生會評議會的44名成員中，近日港大已對其中18人的情況完成檢視，從可掌握的資料經過考慮及作出風險評估後，認為他們可回校復課，同時不向他們執行風險管理措施。至於其他同學，港大會陸續通知他們相關措施的執行情況。

此外，在反送中等動盪下，外界一度關注香港的大學排名是否下滑。英國教育刊物《泰晤士高等教育》昨公布最新世界大學排名，香港共6所大學打入全球五百強，香港大學、中文大學、科技大學及理工大學，更躋身全球百大，是有記錄以來最多。