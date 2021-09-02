今抵台的93萬劑BNT，將優先讓12至17的學生施打，對此，毒理學專家招名威表示，BNT雖可讓年輕人打，但不代表它就是神藥。根據統計，國外1900萬人打過BNT疫苗，其中有21人出現過敏性休克的反應，女性的比例佔了九成。調查後發現，這些接種完過敏休克的人多數曾對某些藥物、食物或其他疫苗過敏。因此他提醒，曾對其他疫苗過敏者或是對某些藥物過敏的女性要特別注意。

招名威今在臉書發文表示，為讓疫苗產生更好的免疫效果，mRNA疫苗中，除了主要的活性成分「mRNA核酸片段」外，還添加了一些類似細胞膜成分的化合物，增加疫苗的穩定性，還能幫助產生抗體。「許多人以為打疫苗的副作用是來自於主成分，但其實不一定是這樣，這些賦形劑也可能是造成注射過敏的原因之一。」

招名威指出，BNT在旳國外已統計的1900萬劑施打紀錄中，曾出現21個休克性過敏反應的案例，這些過敏反應的案例有86％是在注射疫苗30分鐘內發生的。雖然比例不高但不代表不會發生，完整調查後發現曾經對其他疫苗有過敏病史或是對某些藥物過敏的女性，在注射BNT有較大的可能性會出現過敏反應。

招名威也說，根據調查，施打BNT後出現的過敏性休克病人大多曾對某些藥物（磺胺類、盤尼西林之類的抗生素）、食物（帶殼海鮮、蛋類、熱帶水果） 或是其他疫苗（狂犬病、流感等）有過敏史，在性別上，女性佔了9成，年齡從27至60歲都有，而這些出現過敏現象的患者，在緊急治療後，21人中有20人已康復出院。

招名威提醒，大家接種疫苗前，一定要對自己的身體狀況有所掌握，包括過去的用藥病史，都應事先告知醫療人員，有利於注射疫苗前的安全評估。如果妳是女性、有藥物或食物過敏史者，施打BNT請多注意，因為這是較易發生疫苗過敏反應的族群。