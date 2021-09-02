台股今（2）日一早受到美國那斯達克指數再創高的激勵，由聯電（2303）及台積電（2330）領頭攻上17500點之上，但10點過後指數愈走愈低，大型金控股率先翻臉大跌，金融類股指數一度大跌逾1.4％，隨即電子、航運股等也跟著走軟，加權指數跟著翻黑大跌137點，跌破17400點。

金控股中的富邦金、國泰金、中信金、兆豐金及元大金等五大金控同步走軟，再加上股王矽力-KY由大漲190元至4475元天價，到近10點半時翻黑，股后大立光也衝高後下殺，信驊也在飆高至2525元平盤日前盤中歷史高點後大跌，整體高價股都從高點回落，引發指數溜滑梯下殺。

至近午盤時，逢低買盤湧入，指數拉升數十點，金控股跌幅收斂，盤面也由聯電、聯發科、萬海、亞德客-KY、鴻海等股力撐，加權指數在17400點上下游走，成交值預估約維持昨日的3600億元附近量能。