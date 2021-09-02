工業電腦廠研揚(6579)受匯率及缺料逆風干擾，2021年上半年稅後淨利0.56億元、每股盈餘（EPS）0.53元雙探同期新低。不過，隨著生產及出貨狀況有所改善，公司看好下半年營收可望顯著回升，帶動全年營收恢復成長，毛利率亦可望回升。

研揚股東常會通過配息3元，7月26日以67.2元參考價除息交易，雖一度觸及68.7元、填息達5成，但隨後一路走跌拉回，8月中下探58.6元的近17月低點，近日於61～66元區間盤整，今（2）日開高上漲1.61％至63元，領漲工業電腦（IPC）族群。

研揚上半年合併營收26.71億元、年減10.97％，為近6年同期低點，毛利率28.19％、營益率4.42％雙探同期新低。雖然業外虧損幅度受控，但營業利益驟減63.52％，使歸屬母公司稅後淨利0.56億元、年減達71.4％，每股盈餘0.53元，雙創同期新低。

研揚表示，上半年需求端訂單有所回升，接單量年增達1.7倍，但零組件缺料導致長短料狀況嚴峻，影響生產及出貨進度。加上大多數訂單均採美元計價，新台幣匯率強升加劇營收及獲利衰退幅度，若以美元計價，上半年營收約年減5％。

觀察研揚上半年各地區貢獻，美國自42％降至36％、歐洲自29％升至34％，亞洲及新興國家自13％升至15％，中國自11％升至13％。以應用領域來看，智慧製造39％、智慧醫療22％、智慧零售18％、其他12％，網安4％、智慧安防3％、智慧城市及交通2％。

展望後市，研揚表示，去年底採購的零組件開始陸續到貨，整體生產及出貨狀況將有所改善，看好下半年營收可望較上半年成長2～3成，使全年營收重返成長軌道。而匯率狀況亦可望恢復平穩，有助毛利率回升。

研揚看好嵌入式電腦、人工智慧邊緣計算平台、車聯網為營運三大成長引擎。嵌入式電腦市場快速成長，目前相關產品營收占比達逾9成，主要可提供機器人、半導體設備、新冠肺炎檢測設備及電動車充電樁相關控制器。

人工智慧邊緣計算平台事業方面，研揚指出應用漸趨廣泛，包括農業、畜牧業、食品加工及物流業均有所需求。透過與國際大廠合作，公司近2、3年接單量倍數成長，去年客戶數突破500家、今年已超過850家，專案數量則超過150件，但營收占比仍未達1成。

至於車聯網，研揚目前已開始少量出貨農業自駕車控制器，公司鎖定路口辨識系統與服務切入，看好未來電動車、自駕車逐漸普及，可望帶動車聯網需求爆發，成為未來營運主要新成長引擎之一。