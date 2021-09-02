投資人正靜待關鍵的美國非農就業報告出爐，以尋找聯準會可能何時開始縮減激勵措施的線索，周四南韓股市已連漲4天的升勢可能就此止步。

KOSPI指數盤中下跌0.77%，報3,182.39點。

稍早前公布的數據顯示南韓8月通膨超出市場預期，仍然處於9年高點。由於熱浪來襲導致生鮮食品價格持續高漲，以及受到石油產品、房租和服務價格不斷升高影響，南韓8月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.6%，漲幅與7月持平，並超出經濟學家預估的年漲2.3%。

南韓周四公布單日新增確診1,961例，較前一日的單日新增2,025例下滑。其中本土病例為1,927例，

重量級科技股三星電子和SK海力士均下挫逾1%，網路巨頭Naver跌0.34%。

KakaoBank大跌逾8%，因韓媒報導南韓第二大年金基金Korea Post，將以鉅額交易方式出售約1兆韓元的KakaoBank持股。

外資盤中賣超韓股3642億韓元。

韓元目前跌0.17%，報1,159.2兌一美元。