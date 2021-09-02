小花蔓澤蘭有「植物殺手」及「綠癌」的稱號，建議在每年10月開花期前防除。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

小花蔓澤蘭生命力旺盛，每平方公尺可產生17萬粒種子隨風散播，橫行台灣中低海拔地區。為防除小花蔓澤蘭，林務局東勢林區管理處選在10月開花期前舉辦防治宣導及收購系列活動，首場4日上午將在台中市清水區護岸路登場，現場收購價每公斤5元，收購數量無上限。

「齊除蔓‧全民讚」110年度小花蔓澤蘭啟動日活動將由東勢林管處長張弘毅帶領鄉親共同除蔓護地球，除蔓競賽勝出的團體可獲得正隆后里分公司贊助的「春風抽取式衛生紙」，現場安排小花蔓澤蘭裝置藝術表演、除蔓韻律操、防治解說、廉政轉轉樂有獎徵答等活動。

東勢林管處表示，小花蔓澤蘭有「植物殺手」及「綠癌」的稱號，建議在每年10月開花期前防除，民眾若在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起，送至現場以每公斤5元的價格收購，歡迎民眾、企業、民間團體加入防治小花蔓澤蘭，共同維護生態環境。

東勢林管處指出，小花蔓澤蘭原產於中南美洲，葉子呈現心型，為一年生攀爬植物，繁殖力強盛，常藉由莖蔓攀附纏繞原生植物，遮蔽陽光，使原生植物無法行光合作用而死亡。當林木大面積遭其侵害死亡後，林地將裸露而失去保護力，再遇颱風、豪雨恐有崩塌危險。

東勢林管處自9月4日至10月22日辦理一系列小花蔓澤蘭防治宣導，其中清水區護岸路、中華民國農會休閒綜合農牧場、和平區烏寶宮、大棟派出所、中坑里活動中心、台中市林業生產合作社、霧峰區公所、鰲峰山自由車場停車場等10場次設置收購處。