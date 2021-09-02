資展國際接手「資策會-數位教育研究所」孕育數位人才重責大任，在全台遍地開花，鎖定五都各有據點，以點線面的方式，全力培育科技島內需的重要數位人才，培訓後程式類新人起薪最高有60K。

資策會在台灣科技業扮演非常重要孕育數位人才搖籃，教育訓練中心也因應市場需求，日益拓展與擴大，40年多年來成立教育研究所，為國內大小企業提供優質數位人力，孕育人才數已逾50多萬人次，有口皆碑也豎立業界金字招牌。如今，資策會教研所已完成階段性任務，更提升、轉型為國家人培智庫中心，過去重責大任轉移至資展國際。

資展國際股份有限公司（i Span）總經理呂理華表示，資展團隊於數位教育研究所期間連續五度榮獲勞動部人才發展品質管理系統（TTQS）訓練機構金牌獎，以及2015年國家人才發展獎和2017年ATD （全球最大人才發展協會）卓越實踐獎（EIP）、微軟最佳培訓認證合作夥伴獎、年度最佳夥伴、Cisco教澤廣被獎、教學卓越獎、教育部優良研習機構等國內外人才培訓獎項。

資展國際呂理華總經理（左）,吳念祖副總（右）王孝弘總監（中）。（圖／資展國際）

呂理華提到，過去資策會教研所孕育人才無數，主要是學校端無法及時為就業人才調整課綱，以致於培訓人力至業界無法立即上崗工作，長期以來，資訊科技產業也常常向政府反應，人力供給不足。產業界對於「投產人才」需求度很高。AI、BigData、IOT、Java、App、5G、系統、資安、網路、軟體工程、專案管理、數位行銷、智慧綠能等人才需求度大。

資展則在跨域人才養成訓練、數位人才在職訓練、量身打造企業包班等前瞻加值線上與實體多元培訓解決方案，培訓領域涵蓋系統開發、雲端網路、智慧應用與科技管理等企業數位轉型關鍵領域，為企業孕育可需人力。呂理華表示，只要有心想成為數位資訊人，進入資展培訓，就算跨領域學習也能完成就業準備。

目前資展據點在台北、中壢、台中、台南、高雄，這5個城市都擁有科技園區，需要科技資訊數位人才人數不少，資展企業包班也受到企業歡迎，在職充電也受到科技園區上班族力挺，培訓後也有不少轉換跑道的成功案例，更能為自己薪水翻兩番，未來資展還是加速拓展培訓據點，讓數位人才遍地開花！