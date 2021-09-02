首批93萬劑輝瑞／BNT今日抵台，完成封緘檢驗作業後，將優先給12至17歲學生造冊施打，不少家長擔憂引發心肌炎等不良反應。疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎提醒，青少年打疫苗發生心肌炎的機率為百萬分之一，但接種1個月內都要注意身體狀況，尤其在1周內若有心悸、呼吸困難及胸痛3症狀，需盡快就醫。

李秉穎表示，接種BNT後要注意有無過敏性休克及心肌炎等2種嚴重不良反應。過敏性休克的發生率大約是百萬分之二到五，與一般疫苗相比機率高出一些，但仍算少數，通常施打後休息30分鐘，都沒有症狀的話，代表會發生的機率很低。

李秉穎表示，打完BNT一個月內都要觀察身體狀況，1周內有3症狀要就醫。（圖／中時新聞網製表）

另一個不良反應心肌炎，李秉穎說，心肌炎發生在青少年身上的機率為百萬分之一，其中以男性的發生率最高。疫苗所產生的心肌炎大多與自體免疫相關，也就是根據個人體質而定，因此有些人無論怎麼打都沒事，但部分人就是會有心肌炎的狀況，不過李秉穎也說，大多數是屬於輕微、良性，施以支持性藥物就能恢復。

最後，李秉穎也提醒，打完第一劑後的1個月內要特別留意身體狀況，尤其在1周內有心悸、呼吸困難及胸痛3症狀，需盡快就醫。

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