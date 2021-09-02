推特暱稱「榕兒」的張姓女直播主，曾前往屏東縣恆春鎮墾丁大街、南灣沙灘、台中高鐵站、雲林縣西螺鎮西螺大橋等公眾場所全裸、近全裸走路搏取聲量，並成立社交軟體群組，會員需繳費才能加入，統計每月不法所得數十萬元。警方逮捕後，依妨害風化罪移送法辦。

桃園市龜山警分局結合刑警大隊、屏東縣政府警察局恆春分局查獲利用推特行銷的大型色情團隊。由暱稱榕兒的張姓女直播主經營，曾在墾丁大街南灣沙灘、台中高鐵站、雲林西螺大橋公園等公眾場所等處全裸、近全裸走路，並拍照片、影片搏取聲量。推特粉絲逐漸增加後，利用社交軟體「Telegram」、「Line」成立會員、直播群組，講加入需繳交1次性6000元，才能觀賞大量性虐待、性交及猥褻圖片、影片。

警方還發現，邱男為了吸引更多會員，不定時舉辦福利活動讓會員與直播主現場拍照、互動及猥褻等行為，收費會員超過數百名，每月賺取數十萬元。

警方日前見時機成熟，報請彰化地檢署指揮，在彰化縣員林鎮某透天別墅拘捕尚在從事直播邱、張等2嫌到案，查扣監視器鏡頭2顆、腳架1支、麥克風1支、錄音設備1台、情趣用品4批、筆記本3本、存摺5本、電腦主機1台、筆電1台、隨身碟1顆、行動電話2支及賓士車1部等犯罪工具，全案依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。