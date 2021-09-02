儘管電子煙在國內並非合法商品，但近年來業者走向網路行銷，以「減害」「幫助戒菸」等資訊誤導民眾，使得電子煙在國內日漸盛行。根據國民健康署最新統計，有超過1成的民眾曾接觸電子煙購買、銷售等資訊，其中網路占最大宗，其次是親友、同事或同學，而近7成民眾都贊成禁止電子菸。國健署及學者共同呼籲，菸害防制法修法刻不容緩，應全面管制電子煙。

國健署委託世新大學監測網路中電子煙訊息，比較不同時期的關鍵字搜尋結果，今年6月與電子煙有關的Facebook社團、粉絲專頁、地標共計342個，相較於今年3月共293個，3個月內即增加16.7％；而Instagram電子煙相關訊息搜尋結果也有增加的趨勢，單看「電子煙」關鍵字搜尋結果，從去年11月的19.8萬筆貼文，今年6月已增加至21.3萬筆，顯示網路行銷已逐漸成為電子煙行銷重要方式。

本次監測結果也顯示，各大電商平台充斥著五花八門的電子煙資訊，以「煙彈」在購物網站上搜尋，可發現超過4萬3000筆電子煙商品，以「大煙」「小煙」等關鍵字搜尋，也可以發現電子煙相關訊息。世新大學新聞系教授鍾起惠以蝦皮購物為例，不少業者為了規避查緝，以「發光糖果」「電動牙刷」代稱電子煙主機，「水果糖」代表煙彈，「霧化口服液」代表煙油。

鍾起惠分析，過去電子煙以實體行銷為主，近來開始走向網路行銷；有別於過去直接展示產品外包裝，改以圖像方式吸睛，例如水果圖案表示不同口味的煙彈，對青少年吸引力大。

國健署長吳昭軍表示，電子煙在國內是不合法商品，但業者以各式各樣方式販售，對青少年有很大的吸引力，並強調菸害防制法是未來修法重點。國健署表示，國內對於管制電子菸的法源不足，導致政府查處困難，目前正推動中的菸害防制法修正草案，以禁止電子菸之類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告即使用，全面管制電子菸。

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