為達成蔡英文總統「2030雙語國家」目標，行政院今通過國發會主導的「雙語國家發展中心設置條例草案」，以加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提升公務人員英語力、及成立行政法人專責共六大主軸政策。

由國發會主導的「雙語國家發展中心設置條例」草案，今送行政院院會後，由院長蘇貞昌裁示通過函請立法院審議。

國發會綜合規劃處處長張惠娟表示，為使台灣成為全球經濟的關鍵力量，政府陸續吸引跨國企業來台投資，對我國本土雙語專業人才的聘用需求隨之大增。同時，為因應我國企業布局全球供應鏈，需要大量具備英文溝通能力的人才，國發會提報「雙語國家發展中心設置條例草案」，要讓以經貿立國的台灣能繼續站穩全球供應鏈的重要地位。

對於政策目標，張惠娟表示，為完成蔡英文總統2030雙語國家政策，雙語國家發展中心將推動六大政策主軸，分別是加速高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提升公務人員英語力、及成立行政法人專責推動。

張惠娟表示，在高等教育雙語化政策上，教育部已啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，將以具國際競爭力之大專校院轉型為雙語標竿學校，或專業領域學院轉型為雙語標竿學院，培養專業領域雙語專業人才。

而在高中以下教育階段的雙語化策略，張惠娟說，以不調整108課綱的方式推動，由教育部透過普及提升、弭平差距及重點培育，分階段穩健推動高中以下學校雙語教育強化學生在生活中應用英語的能力，建立國內外高中以下學校互惠機制。

此外，張惠娟說，雙語師資是雙語國家政策的重要要素，教育部已加速辦理各級學校雙語師資增能班，培育本國師資；並擴大引進合格外籍英語教師及研議運用外籍英語教學助理，以充實英語教學人力。

張惠娟進一步指出，新興數位科技與各類數位學習平台，是雙語國家政策的重要助攻，透過數位科技，可將英語學習資源，佈達到全國，尤其是偏遠地區學校，以弭平區域資源落差。

張惠娟強調，有鑒於政府業務國際化程度與日俱增，未來也將從考試及訓練兩方面，優先提升處理涉外業務公務人員英語力，並鼓勵公務人員利用公務英語訓練課程、數位資源等多元管道，增進自身英語力，逐步提升整體公務部門英語力。

張惠娟表示，雙語國家政策發展中心不在於取代行政機關的功能，也不在與民爭利，而是在既有行政與教育體系上，提供輔助支持系統，並與民間機構合作，以提升雙語國家政策整體推動成效，讓下一代有更好的競爭力。