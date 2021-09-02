立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅今天在中科管理局局長許茂新陪同下，參訪台積電中科廠區，立法院副院長蔡其昌表示，全力協助全球最關鍵的2奈米技術落地台中，同時代表立法院感謝台積電採購BNT疫苗供國人施打，對於台灣防疫工作的貢獻。

另傳台積電2奈米晶圓廠將落腳台中，蔡其昌說，台積電對綠能、永續議題相當重視，更是台灣的護國神山，對全球科技業及經濟發展扮演重要角色，台積電擴大投資台中是台中市民的期盼，今天來參訪將了解台積電對先進製程的規劃，了解需求後將大力在中央協助。