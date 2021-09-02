效力印地安人隊的台灣好手張育成2日替補上陣繳出好表現，先在7局代打敲出追平陽春炮，延長賽第11局再補上帶有1分打點的二壘安打，助隊穩住勝果，終場印地安人就以5比3擊敗皇家隊。

張育成8月打擊手感升溫，重回大聯盟後單月已敲出4轟，今天雖然未被排進先發打線，但他在第7局球隊2比3落後時上場代打，在球數2好1壞落後時，鎖定一顆86.3英里的滑球，轟出左外野陽春炮，本季第7轟出爐，助隊追平。

9局打完雙方仍戰成3比3平手，延長賽第10局，張育成第2度站上打擊區，敲出二壘飛球出局，11局上印地安人攻勢再起，捕手海吉斯（Austin Hedges）敲出致勝一壘安打，突破平手僵局，張育成再補上左外野二壘安打，助隊添加保險分，終場印地安人就以2分差逆轉皇家。

張育成此役3打數2安打且都是長打，貢獻2分打點，賽後打擊率也上升至2成20，而他最近5場比賽敲出4轟，這段期間16打數敲出8支安打，打擊率高達5成，其中有7支是長打。