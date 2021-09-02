知名YouTuber「一隻阿圓」擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，時常在社群網站上，分享穿搭美妝話題以及生活點滴，自然不做作的個性深受粉絲喜愛。日前她在IG上大秀「超狂軟骨功」，引發熱烈討論，同時也意外曝光她的火辣身材，讓不少網友全歪樓，直呼「怎麼辦我的眼球不在手上」。

YouTuber一隻阿圓日前在IG上PO出一段影片，她先是展現外彎超凹手臂，接著突然將整隻手臂360度轉了一圈，而阿圓從頭到尾面不改色，看起來相當輕鬆，更笑稱「讓我想到香港電影殭屍其中一幕，道士應該找我幫忙」，這一幕讓眾人看得驚訝不已。

不過影片中還有另一大亮點，阿圓身穿一件黑色運動內衣，低胸剪裁難擋好身材，雄偉北半球險些炸出，深邃事業線讓人看了更是目不轉睛，畫面辣度爆表，事實上，阿圓平時就不吝嗇展現姣好身材，近期更與內衣品牌再度合作，也為此拍攝宣傳影片，更大動作蹦蹦跳跳，呈現內衣不滑落效果，讓粉絲們大飽眼福！

（圖／翻攝自Nanaciaociao IG）

影片一出，立刻引發網友熱烈討論「好狂」、「骨骼精奇女子欸」、「我也是這樣欸！是基因吧」、「看傻了再看20遍」，短短8秒影片讓不少老司機放錯重點紛紛表示，「我沒有在看手，抱歉」、「怎麼辦我的眼球不在手上」、「沒關係…比起手臂我更想說阿圓好漂亮呀」、「根本沒人在看妳的手」。