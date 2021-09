教育部致函駐英自由中國中心要求查證蔡英文的博士學歷(摘自林環牆臉書)

旅美教授林環牆連續2天公布2項總統蔡英文「論文門」關鍵文件。根據這2份文件,1987年蔡英文已經在政大當了3年副教授,但不知為何考試院考選部卻要求教育部查證蔡英文的博士學歷;而負責查證的駐英國自由中國中心似乎也虛晃一招,僅由倫敦大學一位女士「P C Kennedy」回函而未附上任何正式文件,結果考選部歷史性第一波論文門調查就此戞然而止。

另不知為何,P C Kennedy回函中三度將蔡英文稱為「先生」。

林環牆公布的第一份文件是教育部書函。1987年蔡英文已經在政大當了3年多的副教授,考選部卻在該年8月29日發函教育部,要求調查蔡英文的博士學歷;而教育部立即在9月3日發出公文函要求駐英國自由中國中心向英國校方查證。

林環牆說,照理蔡英文早就向政大繳驗1984年頒發的博士畢業證書,那為何考選部還特別要求查證蔡英文畢業證書的「證件性質」?可見蔡英文當年所提的畢業證書是不為人知的另一份,它令人看不懂其性質,已被台灣的文官系統及司法系統所隱匿。

林環牆公布的第二份文件是由網路政論節目「政經關不了」主持人彭文正團隊取得。這是倫敦大學一位「P C Kennedy」在1987年9月30日回覆駐英國自由中國中心,林環牆說,P C Kennedy的回函有幾個疑點。

第一,很詭異的是,P C Kennedy提到:「It is not possible to issue detailed information of Mr Tsais PhD since it was awarded after a course of research and submission of a thesis title.(無法提出蔡的博士學位相關細節,因為在蔡英文完成研究並繳交論文題目後,就被授與博士學位。)」林環牆提問,這意謂只要「繳交論文題目」,而不用「繳交論文」嗎?底下網友Retinoid Isomerase也留言表示,P C Kennedy拒絕提供蔡讀博細節,理由是學位在完成一門研究科目和提交論文題目後授予。此處上下文缺乏清晰邏輯關系。

第二,P C Kennedy稱附件是true copy,林環牆表示,這一封英文信函的syntax(句法)和用語不像是來自英國專責單位。

第三,林環牆說,這封號稱是倫敦大學的認證信函,是由這位署名P C Kennedy的神祕女士所發出,「真的很神祕,因為她對外發函竟然只有發函單位名稱而無職稱!」

林環牆表示,駐英國自由中國中心接到教育部公文後,只是虛晃一下,並沒有真正向英國倫敦大學的專責單位查詢。

值得一提的是,P C Kennedy的信函中在第一段、第二段和倒數第二段中,三度將蔡英文稱為「先生」。