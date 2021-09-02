不少人常做的一個夢就是擁有巨額存款，然後用存款或穩定投資利息過上財富自由的日子。現實中已真有人做到了。根據每日經濟新聞引述最新披露的天弘餘額寶基金半年報顯示，從2019年半年報開始，餘額寶的第一大持有人，就一直就是一位持有2.2億份的個人投資者。

那2.2億份的一年收益能有多少？據天弘餘額寶基金最新收益率來看，7日年化為2.0540％，萬份收益為0.5635。若按此收益率，2.2億份的每日收益約為1.24萬元（人民幣，下同），每一年收益約為450萬元。

在前10大持有人方面，去年的門檻為需要持有約3080萬份，而截至今年6月底，第10大持有人的持有份額約為2372萬份。進一步對比來看，持有1億份以上的個人投資者，去年底是3位，今年6月底是2位；5000萬份以上的個人投資者，去年底是7位，今年6月底是4位。

也就是說，即使是前10大持有人，也呈現出持有份額下降的趨勢，不過從最高的個人持有份額來看，依然是2.2億份。