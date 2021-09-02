中央流行疫情指揮中心證實有國籍航空機師接種2劑疫苗後，從外站返國時仍確診新冠肺炎Delta變種病毒，指揮中心昨再度變更機組員入境規定，9月15日起就算完整接種疫苗，長班航班返國必須隔離5天。桃園市機師職業工會則呼籲，政府應讓機組員比照一般旅客隔離14天，期間內暫停派飛，防範機組員交叉感染。

機師工會表示，對於國內機組員首度出現突破性感染案例，感到震驚與高度不安。面對傳染力更強、病毒量更高的Delta病毒，工會呼籲在尚未能有進一步更有效防止Delta病毒傳染的具體措施之前（如施打第3劑疫苗），應儘速宣布將長程航班機組員返台後居家檢疫隔離天數，比照一般旅客14天規定，檢疫期滿前也不應該派飛執勤。

工會表示，今年6月17日即已發文提醒疫情指揮中心，歐美機場外站因陸續解封或防疫措施降級，甚至已出現當地工作人員不再強制配戴口罩的情況，染疫風險恐將高於往常，當時就希望指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間，勿允許再度派飛執勤，以降低染疫及機組員交叉感染風險。

但指揮中心7月5日回函僅表示，因已要求主管機關落實「外站零接觸」管理等措施，除非機組員往返於被列入重點高風險國家（不包含美國），否則指揮中心將維持機組員在檢疫天數未滿之前得以再次派飛執勤。機師工會認為，現在正是亡羊補牢的時刻。

機師工會拿出國際統計，指美國本土每10萬人的確診率高於英國，但英國被我國列為疫情高風險國家，機組員長班返台後須檢疫14天，面對確診率更高的美國，卻只要求檢疫5日，且居檢期間可以再次派飛。

機師工會呼籲，疫情指揮中心宣布將於9月15日起實施的5天居家檢疫天數，未限制航空公司在居家檢疫以及自主健康管理期間未滿前即可再次派飛的風險，必須嚴肅正視。