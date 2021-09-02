酒窩美女張庭和老公林瑞陽近年把事業重心放在大陸，夫妻一起經營電商、美容和房地產業，張庭和林瑞陽從商事業有成，小倆口還因此傳出累積了上億身家，不過親民的張庭仍樂於在網上分享生活，而張庭近日則大方曬卸妝影片，她先是打預防針說：「希望不要嚇到你」，不過張庭卸妝前後根本看不出差別，素顏反而更年輕，絕佳狀態好到不科學。

張庭日前在微博曬卸妝影片，她發文寫下：「卸了妝，你被嚇到了嗎？」張庭卸妝前、還對著鏡頭說：「希望不要嚇到你」，只見張庭豪放地把卸妝膏抹在臉上猛塗，還拿卸妝紙巾狂擦臉，而原本頂著眼妝、唇妝的張庭，素顏也跟著曝光。

張庭卸妝前、後，看不出差別。（圖／取材自張庭微博）

不過張庭卸妝前後不僅沒有色差，她的氣色依舊紅潤、膚質極佳，除了眉毛較稀疏外，根本看不出差別，卸妝完的張庭還幽默說：「嚇到你了嗎？我的妝卸得好乾淨」，張庭51歲的真實膚質相當不科學，狀態極佳的張庭不愧是演藝圈公認的美魔女。

張庭素顏依舊俏麗，網友也紛紛驚呼：「凍齡就是這樣嗎」、「卸完沒有任何變化，美美噠」、「卸了妝都那麼美」、「你不用化妝就很美」、「還是那麼年輕」，留言區滿是一片好評。

原本是幼教老師的張庭，17歲時被星探相中而踏入演藝圈，張庭不只擁有招牌酒窩，一雙圓滾滾大眼睛和挺鼻，高顏值相當俏麗，也讓張庭被封為「酒窩美女」，沒有美女包袱的張庭戲路不設限，有古裝、時裝劇，她也不吝嗇扮醜搞笑，讓張庭火速擁有高知名度，張庭也因拍戲與「瓊瑤小生」林瑞陽結緣，兩人情牽20年，最後在2010年結婚，並育有一對子女，幸福組成一家四口。