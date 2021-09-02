衛福部長陳時中日前表示，首批BNT疫苗到貨後，本優先提供12至18歲學生造冊施打，但在英系和正國會立委要求，硬把18歲至22歲年輕族群納入優先施打名單中。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆痛批，蔡政府在英系立委起鬨下，改變原定疫苗施打順序，就是一個最壞的例子，「這些立委提出餿主意還不打緊，只是顯示這些立委的道德水平差」，但政府疫苗政策卻朝令夕改、失信於民，點燃民間熊熊的怒火。

游盈隆今（2日）在臉書發文表示，BNT疫苗今晨運抵桃園國際機場，這批疫苗在民間企業和宗教團體主動倡議，政府迫於形勢下同意，千辛萬苦，終於遠渡重洋，到了台灣，但政府對這批珍貴疫苗的運用，卻朝令夕改、決策反覆、失信於民，點燃民間熊熊的怒火。

對於疫苗施打優先順序，游盈隆認為，攸關全民生命、健康、福祉的重大事情，文明世界的標準基本上就是在考量可能染疫的風險前提下，依據「普遍原則」、「平等原則」施打，盡量讓全民在機會均等的原則下儘快施打疫苗。

游盈隆指出，蔡政府疫苗施打優先順序，一開始分十一類，現在分十類，怎麼分的？人民一開始其實都接受，沒什麼意見，但當疫情嚴重時，人們自然而然就開始注意到疫苗施打優先順序問題。醫護人員因為在防疫最前線，應優先施打疫苗，這是全民的共識，也是舉世的共識，但醫護人員之外，誰該先施打？就見仁見智，公說公有理，婆說婆有理，不容易有共識。最忌諱的就是主政者亂無章法為所欲為。

游盈隆批，蔡政府疫情指揮中心在十來位英系立委起鬨下，改變原定疫苗施打順序，就是一個最壞的例子，這些立委提出餿主意還不打緊，只是顯示這些立委的道德水平差，但疫情指揮中心承受不住壓力，漫無標準，說改就改，把疫苗當成自己私有的財物，想給誰就給誰，社會大眾能信服、能接受嗎？游盈隆直言，若把疫苗當成收買特定族群的手段，意圖挽回流失中的民意支持，必將適得其反，引起公憤，得不償失。