台股今日持續震盪，開盤電金傳皆弱，以下跌18點開出，惟晶圓三雄積極挺升，加上航運族群奮力浮出水面，多頭信心獲得提振，大盤一度翻紅，無奈金鋼回落，而面板雙虎反彈秀也僅開盤限定、盤中又雙雙跌逾2%，拖累大盤一度翻黑挫跌百餘點、季線岌岌可危。

受惠晶片需求持續強勁，2021年第2季台灣三大晶圓代工廠台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)合計營收達154億美元，季增3.9%、年增27%，表現出色，今日股價一度連袂走升，引領半導體族群奮力抗空。其中，聯電漲價題材續熱，昨三大法人聯手擴大買超59389張，加上昨夜ADR強漲4.22%，今早盤一度衝上67元、創近21年新高價，也帶動台積電一度漲至615元；而世界先進則搭乘漲價順風車，量價俱揚，衝關160在即。

DIGITIMES Research分析師預估，在晶片供給緊張、傳統旺季效應、晶圓代工漲價等多重因素帶動下，晶圓三雄第3季合計營收可望再季增逾10%，且晶片供不應求將延續至2022年，除2021全年台廠合計營收上修至650億美元外，2022年表現亦可期待。

其中，第3季進入手機、NB、伺服器等產品出貨旺季，晶片緊缺恐加劇，即使晶圓代工新產能將陸續開出，產能利用率仍可望較第2季再提升，帶動台廠出貨再成長，加上聯電、世界將再調漲晶圓代工價，台廠合計營收上看170億美元，可望再寫新紀錄。DIGITIMES Research並將2021年台灣晶圓代工業合計營收自631億美元上修至650億美元，年增將再突破20%。

展望2022年，在新冠肺炎疫情、地緣政治因素干擾下，晶片緊缺恐持續，加上5G、高效能運算(HPC)、車用等晶片需求看增，客戶採長約綁定產能的情況已現，而晶圓代工價格可望再調漲，加以台廠將續擴產能，DIGITIMES Research預估，2022年三大台廠合計營收可望年增超過10%。