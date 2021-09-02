亞德客-KY(1590)過去第3季為產業淡季，但今年以來淡季不淡，法人預期第3季新產能投入將使單季營收與上季持平或略增，今年營運持續樂觀。亞德客股價今天逆勢上漲，重回900元以上，最大漲幅達7％。

亞德客第2季營收衝上70億元，再創單季新高，雖然原料成本攀升影響毛利率，但單季稅後淨利17.88億元，年增35.8％，也創單季獲利新高，每股盈餘9.46元。

由於大陸新基建項目與5G相關投資，使得氣動產品需求熱絡，7月營收22.53億元，雖較上月下滑5.2％，年增率仍達28.4％。亞德客8月有更多設備到位，積極消化目前手上訂單，加上線性滑軌新產能上線，8月營收有機會優於7月，第3季與第2季旺季營收差異不大，甚至優於第2季。

公司上半年累計每股盈餘17.12元，前7月營收年增48.55％，全年營收年增率將達5成以上，EPS有望挑戰35元。