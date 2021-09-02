五倍券有望中秋節發？ 行政院會後記者會

行政院日前宣布振興五倍券規畫，預計將於9月下旬開放民眾預約、10月進行領取，外界都相當好奇究竟開放時間為哪一天，對此，行政院發言人羅秉成今(2日)回應，這些時程會在特別預算提出的時候，也一併跟外界說明。

行政院2日召開例行院會，會後由發言人羅秉成召開記者會說明，其中有媒體詢問五倍券何時開放預約？整體規劃為何？還有相關期程，羅秉成說，經濟部對外講數位綁定9月22開始，是經濟部這邊初步規劃，上次國發會對政策方向做說明報告，但各部會加碼都在規畫進行中，這部分會在特別預算提出再做完整說明報告。

羅秉成進一步說，包括各部會的方案還有相關時程，譬如說數位綁定時間、何時發放領取等等，這些時程會在特別預算提出的時候，也一併跟外界說明，這是現在規畫情形，現在立院開始新的會期，開議時間還沒決定，不過希望能在開議前，把五倍券特別預算有關案子送立院審議，目前各部會積極辦理，這部分若能很快完成，或許近期有機會提送議會審議。