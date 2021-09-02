新北市長侯友宜今（2日）上午關懷銀髮俱樂部防疫狀況並說明重陽禮金發放。（新聞局提供）

重陽節將至，新北市長侯友宜今（2日）表示，銀髮俱樂部在8月就開幕了，今年重陽禮金持續發放，避免接觸有9成採用匯款方式，預計於9月24日匯入帳戶，比中央五倍券還要早拿到。

侯友宜今（2日）上午關懷銀髮俱樂部防疫狀況並說明重陽禮金發放，侯說，疫情控制得穩定底下，銀髮俱樂部在8月份就開幕了，那長者還是要保持在防疫過程中做好防疫措施。

「重陽節將至新北市重陽禮金會提早來發放！」侯說，這次重陽禮金發放的方式，大概有9成是用匯款的方式，百歲人瑞會發放2萬元，然後各年齡級距有1500元、2000元及5000元，希望長者拿到我們的重陽禮金，也可以搭配政府的振興五倍券以及新北市的地方加倍券，大家一起來帶動庶民經濟。

侯友宜表示，疫情舒緩以後，因為長者領了重陽禮金，一起來促進我們基層的庶民經濟，讓長者的身體會更健康，也可以到我們的銀髮俱樂部來參與動健康兼防疫，讓大家開開心心在過新型態的安全生活，長者們健康平安最重要。