海巡人員至少走了450公尺至500公尺左右，才把受困沙洲的婦人救出，所幸婦人並未受傷。（海巡署第四岸巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海巡人員至少走了450公尺至500公尺左右，才把受困沙洲的婦人救出，所幸婦人並未受傷。（海巡署第四岸巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

探勘新景點腳麻受困灘地 海巡人員救出滿身泥老婦

在嘉義縣布袋鎮經營娛樂漁船的67歲陳姓婦人，1日下午與兒子到布袋龍宮溪一帶探勘新景點，竟身陷沙洲泥灘地動彈不得，甚至因腳麻沒力氣受困沙洲上，海巡署中部分署第四岸巡隊人員在泥濘中徒步近500公尺，才以揹負方式協助婦人脫困，結束一場虛驚。

昨下午2點38分左右， 中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所值班人員接獲第五巡防區轉嘉義縣消防局通報，指有民眾受困在龍宮溪外沙洲，因距離滿潮只剩3、4小時，布袋中安檢所立刻派遣30P救生艇3人前往救援，並協調友好漁船前往協助。

布袋中安檢所所長林育琦說，婦人受困的沙洲土質非常鬆軟，愈走會愈陷愈深，像他180多公分，膝蓋底下全陷入泥巴，寸步難行，當時至少走了450公尺至500公尺左右，才把受困沙洲的婦人救出，所幸婦人並未受傷。

林育琦事後詢問，婦人表示當時跟兒子是為了探勘新景點，想以後帶遊客來玩，才會走進沙洲，一時沒留意就愈陷愈深，因實在是體力透支，加上腳麻走不動，才會請求支援，很感謝海巡人員的幫忙。