三大法人連4日買超集中市場，合計金額達900億元，以連買4個交易日以上、且連買期間合計買超逾1萬張以上計有13檔上市股，其中，聯電（2303）、國泰金（2882）、中鋼（2002）及中信金（2891）為法人最愛，買超都在10萬張以上。

據統計，外資9月1日對台股連4買，合計買超790.11億元，投信則由連2買轉賣超5.93億元，自營商與外資同步操作，呈現連4買，買 超也有116.27億元，合計三大法人連4日買超，金額高達900.22億元。

三大法人近日到底都在買哪些股票？以連4日買超以上篩選，上市股就高達198檔，再進一步以連買期間買超張數篩選，聯電買超近25萬張，成為法人的最愛，此外，國泰金、中鋼、中信金等都各獲買超10萬張以上，台積電8.7萬張、華南金5.8萬張，王道銀行3.2萬張，開發金、第一金、中華電、中環、鴻海、中工、遠東銀等都各獲買超1～2萬張。