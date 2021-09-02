據傳前高雄市長韓國瑜日前帶心腹黃文財於下班時段，到北市府見台北市長柯文哲，柯也延攬黃為民眾黨媒體總監，民眾黨予以否認。北市副市長黃珊珊2日被問及是否有看到韓國瑜？黃珊珊僅說「我告訴你，我忙到我中午吃什麼都忘了！」

立委高虹安8月30日赴北市府擔任「半日實習市長」，為2022新竹市長做準備，黃珊珊坦言，有看到高，自己也常跟高聯絡，或到立院拜訪立委，那天高是找柯，應不是見習，是找市長討論電子菸、外送平台等法案，自己也有跟高討論法案。

黃珊珊說，這是公務上的往來，她也常帶同仁拜訪中央各部會立委，交換意見，但並沒有在晨會看到她，自己有參加晨會，可是沒注意、沒看到，防疫記者會的會前會也沒注意到，因她很忙，不過中午休息時間，她有跟高一起吃便當，聊有關大灣北段卡在內政部等議題，所以需要拜託立委。

日前傳出高虹安也要選台北市長，黃珊珊答「大家別只想著選舉好嗎？謝謝。」