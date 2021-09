全台最強肉食主題慶典強勢回歸!限定1個月的浪漫肉食慶典,以肉之名狠狠愛一場,情定肉食節!

2021年上半年因疫情爆發,台灣餐飲業再度面臨嚴峻時刻,所幸在全民齊心抗疫的數個禮拜之後,我們終於走過最黑暗的時刻,解除二級警戒的曙光在前。為了餐飲業的疫後復甦,GQ串連北中南,超前部署2021《GQ肉食節》。

大胃王也有春天!《GQ肉食節》奉上盎司瘋狂起跳的肉山肉海組合,還有一整桌澎湃酒家菜多到滿出來!(圖片GQ雜誌提供)

與你一起勇敢面對低迷時刻,心靈最強後援的肉食主題慶典《GQ肉食節》已於8/25開賣,嚴選全台29餐廳品牌,集合五城市47間分店,期間限定超過110套餐點,把 #無肉不歡的精神發揮到極致,一掃陰霾!GQ饕客們別再悶了,還不快跟著《GQ肉食節》勇往直前,大口吃肉挺餐飲!

今年《GQ肉食節》囊括的夢幻肉品,從美牛、和牛、澳牛以及獨家引進的自然牛、荷蘭小牛肉通通入列,要你一次嚐盡牛排的豪華滋味。(圖片GQ雜誌提供)

今年《GQ肉食節》嚴選名單十分精彩,有從永恆經典的美式牛排館:Que原木燒烤餐廳、台南晶英酒店ROBINS牛排館、茹絲葵經典牛排館、犇 鐵板燒;主打和牛為主題的頂級餐廳:RÒU BY T-HAM、樂軒和牛割烹、樂軒和牛專門店;以手工精緻菜色聞名的中西餐廳:Muzeo Gastronomy & Draft、老新台菜;從八歲到八十八歲都愛的燒肉主題餐廳:虎三同韓食燒肉餐酒、新村站著吃烤肉、笨豬跳韓式燒肉 Bungy Jump Korean BBQ、碳佐麻里精品燒肉、ZONZEN燒肉中山、柏克金燒肉屋、柏克金燒肉串燒吧、八和和牛燒肉專門店、㕩肉舖PANKOKO燒肉專門店、犇 燒肉;不論冬夏季節都大受歡迎的火鍋專門店:樂軒水炊軒、石研室爆炒石頭火鍋專賣、有你真好火鍋沙龍、碳佐Tango麻辣鴛鴦鍋;時髦美義餐廳與漢堡名店:棧直火廚房 C-Kitchen by FUK、Burger Ray個性漢堡、Butcher by Lanpengyou屠夫漢堡、Buttermilk 摩登美式餐廳、薄多義義式手工披薩;以及打破時段限制的深夜與朝食餐廳:週末炸雞俱樂部、好初早餐,無論你是哪種類型的肉食主義者,都能找到最速配的餐廳。

《GQ肉食節》聯手台、日、韓燒肉大軍,推出《我愛燒肉燒肉愛我》主題吃法路線。(圖片GQ雜誌提供)

《GQ肉食節》因應中秋節檔期,除了有棧直火廚房 C-Kitchen by FUK 推出的2021GQ肉食節燃燒熱血食尚生活必備組,讓你不只吃的食尚也讓生活很時尚,9/6至9/21也即將推出期間限定的組合,鼓勵消費者把優質好肉外帶回家,串連3家燒肉品牌,分別為八和和牛燒肉專門店、虎三同及笨豬跳韓式燒肉 Bungy Jump Korean BBQ,獨家推出5人份家庭號生鮮肉品組合,主打高品質、一次可吃得到多種部位的肉品,更拿出各店獨家秘製醬料及特色商品。購買肉食節限定烤肉組合,SAPPORO再加碼贈送六瓶黑標啤酒及兩支啤酒杯(限量30組送完為止),讓你和家人朋友歡聚時,享受大口吃肉、大口喝酒的儀式感!

被形容為「吃過就回不去」的頂級和牛(圖片GQ雜誌提供)

