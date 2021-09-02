全台最強肉食主題慶典強勢回歸！限定1個月的浪漫肉食慶典，以肉之名狠狠愛一場，情定肉食節！

2021年上半年因疫情爆發，台灣餐飲業再度面臨嚴峻時刻，所幸在全民齊心抗疫的數個禮拜之後，我們終於走過最黑暗的時刻，解除二級警戒的曙光在前。為了餐飲業的疫後復甦，GQ串連北中南，超前部署2021《GQ肉食節》。

大胃王也有春天！《GQ肉食節》奉上盎司瘋狂起跳的肉山肉海組合，還有一整桌澎湃酒家菜多到滿出來！（圖片GQ雜誌提供）

與你一起勇敢面對低迷時刻，心靈最強後援的肉食主題慶典《GQ肉食節》已於8/25開賣，嚴選全台29餐廳品牌，集合五城市47間分店，期間限定超過110套餐點，把 #無肉不歡的精神發揮到極致，一掃陰霾！GQ饕客們別再悶了，還不快跟著《GQ肉食節》勇往直前，大口吃肉挺餐飲！

今年《GQ肉食節》囊括的夢幻肉品，從美牛、和牛、澳牛以及獨家引進的自然牛、荷蘭小牛肉通通入列，要你一次嚐盡牛排的豪華滋味。（圖片GQ雜誌提供）

今年《GQ肉食節》嚴選名單十分精彩，有從永恆經典的美式牛排館：Que原木燒烤餐廳、台南晶英酒店ROBINS牛排館、茹絲葵經典牛排館、犇 鐵板燒；主打和牛為主題的頂級餐廳：RÒU BY T-HAM、樂軒和牛割烹、樂軒和牛專門店；以手工精緻菜色聞名的中西餐廳：Muzeo Gastronomy & Draft、老新台菜；從八歲到八十八歲都愛的燒肉主題餐廳：虎三同韓食燒肉餐酒、新村站著吃烤肉、笨豬跳韓式燒肉 Bungy Jump Korean BBQ、碳佐麻里精品燒肉、ZONZEN燒肉中山、柏克金燒肉屋、柏克金燒肉串燒吧、八和和牛燒肉專門店、㕩肉舖PANKOKO燒肉專門店、犇 燒肉；不論冬夏季節都大受歡迎的火鍋專門店：樂軒水炊軒、石研室爆炒石頭火鍋專賣、有你真好火鍋沙龍、碳佐Tango麻辣鴛鴦鍋；時髦美義餐廳與漢堡名店：棧直火廚房 C-Kitchen by FUK、Burger Ray個性漢堡、Butcher by Lanpengyou屠夫漢堡、Buttermilk 摩登美式餐廳、薄多義義式手工披薩；以及打破時段限制的深夜與朝食餐廳：週末炸雞俱樂部、好初早餐，無論你是哪種類型的肉食主義者，都能找到最速配的餐廳。

《GQ肉食節》聯手台、日、韓燒肉大軍，推出《我愛燒肉燒肉愛我》主題吃法路線。（圖片ＧＱ雜誌提供）

《GQ肉食節》因應中秋節檔期，除了有棧直火廚房 C-Kitchen by FUK 推出的2021GQ肉食節燃燒熱血食尚生活必備組，讓你不只吃的食尚也讓生活很時尚，9/6至9/21也即將推出期間限定的組合，鼓勵消費者把優質好肉外帶回家，串連3家燒肉品牌，分別為八和和牛燒肉專門店、虎三同及笨豬跳韓式燒肉 Bungy Jump Korean BBQ，獨家推出5人份家庭號生鮮肉品組合，主打高品質、一次可吃得到多種部位的肉品，更拿出各店獨家秘製醬料及特色商品。購買肉食節限定烤肉組合，SAPPORO再加碼贈送六瓶黑標啤酒及兩支啤酒杯(限量30組送完為止)，讓你和家人朋友歡聚時，享受大口吃肉、大口喝酒的儀式感！

被形容為「吃過就回不去」的頂級和牛（圖片ＧＱ雜誌提供）

因應中秋節檔期，除了有棧直火廚房 C-Kitchen by FUK 推出的2021GQ肉食節燃燒熱血食尚生活必備組，讓你不只吃的食尚也讓生活很時尚，9/6至9/21也即將推出期間限定的組合，鼓勵消費者把優質好肉外帶回家，串連3家燒肉品牌，分別為八和和牛燒肉專門店、虎三同及笨豬跳韓式燒肉 Bungy Jump Korean BBQ，獨家推出5人份家庭號生鮮肉品組合，主打高品質、一次可吃得到多種部位的肉品，更拿出各店獨家秘製醬料及特色商品。購買肉食節限定烤肉組合，SAPPORO再加碼贈送六瓶黑標啤酒及兩支啤酒杯(限量30組送完為止)，讓你和家人朋友歡聚時，享受大口吃肉、大口喝酒的儀式感！

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