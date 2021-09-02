近年來實況直播興起，不少人透過鏡頭與網路分享自己的生活，但因為是即時轉播，導致傳出不少笑料。近日一名在直播網站Twitch有著46萬粉絲的正妹實況主「AriaSaki」在直播煮菜的過程中，就出現了只在動漫裡看過的超狂一幕，笑翻百萬網友。

「AriaSaki」是一位來自加拿大溫哥華的實況主兼Cosplayer，常常在直播中煮菜的她，日前在一次製作甜點的直播當中，想要打開畫面上方的櫃子來拿東西，但疑似是因為櫃子內的東西沒放好，在她打開的瞬間，櫃子裡的調味料就直接毫無徵兆的噴了出來，嚇得她大聲尖叫，但沒想到接下來驚人的一幕發生了，掉出來的調味料竟然不偏不倚砸在她的胸部上，接著更一個用近乎的完美彈跳弧度掉入她的手中，讓她當場嚇傻眼，先是當機了好幾秒，之後才爆出瘋狂的笑聲，表示「雖然這很酷，但是好痛喔！」

調味料被AriaSaki的胸部反彈到她的手上（翻攝YOUTUBE／OTV COPIUM）

相關畫面曝光後，也立刻被熱心的網友將影片並剪輯放上Youtube，短短一分鐘的影片，在不到兩個禮拜的時間，觀看次數就達到了驚人的188.9萬次。

不少看過的網友也紛紛搞笑留言「這就是傳說中的波霸之力」、「如果有人再酸動漫裡的乳搖（Jiggle Physics）都是假的，就給他看這個影片」、「真的笑死」、「動漫邏輯真實上演」、「看著畫面，腦中不自覺響起boing boing （在動漫中胸部晃動的音效）」。

AriaSaki常常實況做菜，也會把成品照放上網和粉絲分享（翻攝AriaSaki推特）