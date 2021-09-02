家樂福文教基金與陽明海運文化基金會攜手舉辦「環教小學堂」活動，將家樂福內湖影響力概念店變成學堂、賣場商品變成教具。（家樂福文教基金會提供／林良齊台北傳真）

家樂福文教基金會與陽明海運文化基金會攜手舉辦「環教小學堂」活動，將家樂福內湖影響力概念店變成學堂、賣場商品變成教具，將航運人生以互動式的體驗活動搭配短片與講師解說，讓孩子們更加了解商船航行與海洋環保知識，即日起至9月5日開放120位民眾免費參與。

陽明海運文化基金會「陽明飛行船」計畫自2018年開始，將「陽明海洋文化藝術館」的展示資源帶入校園，今年與家樂福文教基金會合作進入賣場，利用生活化展演空間，將家樂福店內的商品轉化為貨櫃內的貨品，讓參與的民眾一起與講師經歷攬貨、找船、覓船員、規畫航線等，讓參與的朋友們不用上船也可以參與到有趣的航海生活，另外講師也透過講解，深入淺出地告訴參與民眾關於商船可能帶來外來種而造成的環境破壞問題，讓大家了解海洋環境永續，希望能夠更深入理解人與海的共生之道。

此次「環教小學堂」內容適合10歲以上民眾，首場已於8月28日辦理，9月4日、9月5日會各辦理兩場次，為配合政府防疫措施，每場次限量10人專場，歡迎有興趣的民眾儘早線上報名。