1名女網友陳述她的夫家經營企業，每月進帳300萬以上，但經濟大權全在公婆手上，她的丈夫在家中工作月薪5萬，都負擔家用與貸款後所剩無幾，她當全職主婦，每個月僅有1千元零用錢，痛訴丈夫太過小氣，提出離婚後對方說不能給她贍養費，讓她崩潰向網友尋求意見。

該女網友在Dcard上發文表示，她的夫家經營企業，月收入至少300萬以上，但她的公婆每個月只給她的丈夫5萬元薪水，丈夫用作家用、貸款後所剩無幾，名下也沒有財產，全在公婆手上，而她全職在家顧孩子，丈夫每個月只給她1000元零用錢，她有任何想買的物品都需要用該1000元慢慢存。

女網友說她當全職主婦，每個月僅有1千元零用錢，痛訴丈夫太過小氣，提出離婚後對方說不能給她贍養費，讓她崩潰向網友尋求意見。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她的丈夫要她辦理延後還學貸，她向丈夫提出要回娘家工作賺錢，丈夫才說可以改成每月5000元零用錢，但是保母費跟養小孩、養自己的費用都要自行負擔，丈夫平時不會顧小孩，2人也沒有性生活，她因此動了想離婚念頭，但丈夫曾說「離婚不要肖想從我身上拿到錢」，對方也會要走2個孩子的監護權，讓她不知該怎麼辦。

其他網友則留言說，「家庭主婦是最不被重視的辛苦，明明24小時待命卻被說在家閒著，真的不管幾歲都要有經濟能力」、「你真的可以考慮結束關係，但前提你要先能夠自力更生」、「1000塊是要買什麼啊，5000元出保母費還有養小孩跟自己生活費？這太扯了」、「你才24歲，這種先生不要也罷，至於小孩，也許你還能要到小女兒」。