大陸國家發改委基礎司副司長周小棋2日在記者會上表示，近期印發《「十四五」推進西部陸海新通道高品質建設實施方案》，將按經濟、高效、便捷、綠色、安全的要求，提出到2025年，基本建成經濟、高效、便捷、綠色、安全的西部陸海新通道，包含東中西三條通路持續強化，通道、港口和物流樞紐，提升對沿線經濟和產業發展帶動作用明顯。

根據大陸紅星新聞報導，在強化重要樞紐功能方面，《方案》中也提出包含如加快廣西北部灣國際門戶港建設、打造海南洋浦區域國際集裝箱樞紐港、推動重慶物流和運營組織中心建設，以及建設成都成為國家重要商貿物流中心等。

此外，出席記者會的中國國鐵集團貨運部副主任董暉也表示，下一步國鐵集團將繼續給予新通道班列優惠運價，維護班列價格穩定，同時積極推動西部陸海新通道高品質建設、高品質營運，力爭西部陸海新通道的鐵路運量年均增長15％以上。