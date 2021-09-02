台鐵集集支線上個月因為邊坡滑落而導致暫停通車1周，但恢復通車後又發現二號隧道受損，台鐵預估約修復8個月才能通車。

台鐵2日發新聞稿表示，8月14日台16線公路旁邊坡滑落，造成台鐵集集支線集集=車埕站間路線障礙，搶修後雖於8月20日恢復通車並持續監視隧道穩定狀態，但8月26日凌晨4時再發現二、三號隧道交界處壁體疑似有變形情形，為確保行車安全，立即封鎖路線進行安全檢查。

經台鐵局會同台灣世曦工程顧問公司及恆康工程顧問公司之大地、結構技師等現場會勘初步研判，因該區段隧道穿越山崩與地滑地質敏感區，並鄰近雙冬斷層（第一類活動斷層）屬地質敏感區，二、三號隧道原屬淺覆蓋層，8月25日再受降雨影響，隧道上方原崩坍鬆軟土石再度滑動，堆積在淺覆蓋隧道上方，噴凝土襯砌有部分表層剝落狀況，目前二號隧道襯砌擠壓剝離變形，已造成隧道及連通道明顯損壞約20公尺，三號隧道則無損壞。

台鐵表示，經專業顧問公司評估，隧道因受滑落土石偏壓導致變形受損及襯砌剝離，屬嚴重損壞無法行車，須拆除損壞，新建復舊。為免損壞持續擴大，現已完成二號隧道淨空掃描、裂縫計安裝、架設半自動監測站及隧道外地形測量評估，並將清理隧道上方土石、整理山坡坡面、填補上邊坡張力裂縫及施作臨時性排水設施，以減輕隧道結構負載，隧道內並將以H型鋼鋼支保加固等緊急處置措施，避免襯砌破裂持續擴大，以維護隧道結構安全。

台鐵表示，受損隧道後續將採明挖覆蓋方式新建復舊，並做護坡工程，預估約8個月完成通車。工程施工期間，集集=車埕站間列車停駛，採公路客運接駁。