長佳智能2日申請登錄興櫃股票 12:362021/09/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心2日表示，長佳智能（6841）在2日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，長佳智能成立於2018年6月間，董事長兼總經理為陳明豐，主要經營業務是醫療AI技術解決方案、雲端生醫大數據平台等，送件時資本額為9億元。長佳智能2020年業績，營收348萬元，稅前虧損6768萬元，每股虧損0.98元。 仁愛武界投83線25K 開學日搶通 《櫃買市場》VHQ-KY預收款券不變 明起採分盤交易 #長佳 #智能 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》造紙公會理事長 華紙董事長黃鯤雄接任 07:462021/09/02 財經 選票優先 BNT收買首投族 04:102021/09/02 時論廣場 竹縣防疫禮品夯 文旦買氣剩1／3 04:102021/09/02 地方新聞 數位五倍券 9月22日開放綁定 04:102021/09/02 財經要聞 人民評鑑司法官上路1年個案零成立 司法院將精進制度 11:392021/09/02 社會 遭檢舉餐廳成功登錄食安平台 張志豪質疑新北市府做半套 11:512021/09/02 生活 新北與台塑南亞合作專案9月7日徵才 600職缺起薪最高達4萬3 11:402021/09/02 財經 台股9月天 四大題材輪動 04:102021/09/02 財經要聞 目標募資10億美元 印度叫車服務Ola擬上市 04:102021/09/02 全球財經 搶買「水餃股」 八方雲集中籤率0.43％ 11:402021/09/02 財經 八大行業苦哈哈 經部擬續給補貼 04:102021/09/02 政治要聞 財經熱門新聞 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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