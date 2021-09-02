櫃買中心2日表示，長佳智能（6841）在2日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，長佳智能成立於2018年6月間，董事長兼總經理為陳明豐，主要經營業務是醫療AI技術解決方案、雲端生醫大數據平台等，送件時資本額為9億元。長佳智能2020年業績，營收348萬元，稅前虧損6768萬元，每股虧損0.98元。

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《櫃買市場》VHQ-KY預收款券不變 明起採分盤交易
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