176公分高的辣模雪岑比例好，不僅有九頭身身材，還有有傲人上圍和性感臉蛋，先前她因穿爆乳裝現身宮廟活動，被讚是美女禮生。近日她曬出一張自己穿著白色洋裝拿著彩色氣球的照片，看來可愛夢幻，但因高衩開到肚子，使她一抬腿就被看光，私密地帶若隱若現引發討論。

雪岑先前穿低胸裝參加宮廟活動爆紅，被網友盛讚是「人間仙女」，還有人指出她某些角度撞臉大陸女星楊冪，而私下她除了禮生的工作外，還因從高中到大學都就讀幼保科系，擔任過幼稚園老師，後來在朋友介紹下加入舞魅孃團替神明服務，她曾受訪分享第一次上工時因服裝過緊，加上長期處在密不透風有香味的地方，導致不舒服嘔吐，幸好之後便適應工作環境。

雪岑近年因一組工作時的照片走紅，但人紅是非多，雖為她帶來了大批粉絲，也出現不少有心人士盜用她的美照，上月中她曬出對話截圖，指名被某位從事非法色情工作的網友盜用圖片，她親自上陣跟該網友對質，並痛罵：「做人不要這麼沒水準」、「不要抓我IG上的啊」，並呼籲其他人不要被騙。

近期，雪岑加入JKF百大女郎投票，她可說為了催票不遺餘力，狂曬性感美照並附上連結，提醒還沒幫她投票的忠實粉絲務必點入支持她，3天前她更在臉書貼出自己拿著氣球的仙氣照片，直說：「好可惜～它們最後都飛向高空了，本來還想帶它們回家給姪女玩的」，可知念幼保科的她私下真的超喜歡小孩，網友也回：「氣球飛天確實太可惜了」、「這樣都可以不走光」、「美腿仙女下凡」。