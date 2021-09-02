美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天與中國國務委員兼外交部部長王毅舉行視訊會議討論全球氣候變遷，凱瑞會中呼籲中方採取更多措施來減少碳排。

路透社報導，國務院發言人指出，「凱瑞強調美國依舊致力與世界合作對抗氣候危機，說這場危機必須以嚴肅、急迫地處理，並鼓勵中方採取額外措施來減少碳排」。

不過王毅警告美國，北京和華府間政治上的劍拔弩張，恐殃及中美這全球溫室氣體排放量最大的兩個國家在打擊氣候變遷上的合作。

根據中國外交部發布的聲明，王毅表示，中美氣候變化合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景，而美方也希望氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」。但若綠洲周圍都是荒漠，綠洲遲早會被沙化。

王毅並表示，中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

根據中國央視報導，王毅說：「我們已經展現誠意。和你會面的每個人都必須隔離2週，但我們願意付出這個代價，與美國商議在共同關切的事務上合作。」

凱瑞目前人在天津與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談，就中美氣候變化合作等議題交換意見。

氣候觀察家無不希望雙方的會談，會促使中美兩國做出更大承諾來打擊碳排。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100902