線上約會公司ParshipMeet據了解已經正為明年的IPO預做準備工作，三名知情人士指出，其私募公司股東希望能從高估值中獲益，並出售部份股票。

ParshipMeet由收購集團泛大西洋投資(General Atlantic)擁有43%股份，德國廣播集團ProSiebenSat.1擁有53%股份。據了解，該公司已邀請數家銀行為IPO擔任相關工作。

據熟悉內情人士指出，Evercore銀行正協助ParshipMeet股東進行IPO籌備工作，並選擇幾家銀行來籌備該交易；預計在2022年上半進行IPO。Evercore和泛大西洋投資在2018年投資這家總部位於慕尼黑的線上公司。

ProSieben、Evercore和泛大西洋投資皆拒絕提出評論。

此前ProSieben集團旗下電子商務部門以4.67億美元收購The Meet集團多數股份，並改名為ParshipMeet；執行長Rainer Beaujean曾公開地希望ParshipMeet在2022年上市。

Beaujean曾表示，如果將「市場倍數」定為核心獲利的35倍，以核心獲利為1億至1.2億歐元估算，那ParshipMeet的市值可能超過35億歐元。

ParshipMeet表示，儘管約會的業務受到新冠病毒疫情的影響，但是其直播視訊平台正在推動客戶對旗下品牌的浪漫興趣，包括Parship、MeetMe和eharmony。