在反送中等動盪下，外界一度關注香港的大學排名是否下滑。英國教育刊物《泰晤士高等教育》昨公布最新世界大學排名，香港共6所大學打入全球五百強，香港大學、中文大學、科技大學及理工大學，更躋身全球百大，是有記錄以來最多。表現最佳的港大躍升9位，至全球30名，亞洲排名第4。該刊指未見新冠疫情、《香港國安法》等因素，對香港的大學排名構成負面影響。

最新公布的《泰晤士高等教育》世界大學排名，涉99個國家及地區，共1662所大學，從教學、研究、論文引用、知識轉移及國際視野共五個範疇，評估學校表現。英國牛津大學連續六年蟬聯榜首，美國加州理工學院則上升兩名，與美國哈佛大學並列第二。

香港的大學首次有4所大學打入全球百大，港大續成為香港排名最高的學府，全球排30位，較去年躍升9位。去年並列全球第56位的中大及科大，分別上升7名及10名。理大亦首次躋身一百強，急升38名，至全球91位。

其他亞洲大學方面，北京大學及清華大學分別上升7名及4名，並列16位，成為「亞洲第一」，亦是有記錄以來，中國首次有兩所大學打入全球二十強。新加坡國立大學則以第21位，名列亞洲第三學府。

《泰晤士高等教育》知識總監Phil Baty指出，名牌大學一如既往穩居榜首，惟在新冠疫情下，西方國家的大學或難以吸引國際優秀人才，出現資金短缺而引致的重大影響。