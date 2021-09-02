LINE官方公告，將在9月中旬針對Android用戶推出最新的11.16版本，該版本將不會支援Android 7用戶，約是4年前的老手機，若用戶選擇不更新LINE就能繼續使用，但不慎刪除APP或恢復原廠設定，將無使用LINE服務。

LINE已陸續向Android 7的用戶推送此訊息，並提醒若想使用新功能，可以先將手機升級到 Android 7以後的版本，另一種方法則是換機，將LINE轉移至手機軟體版本在Android 7以上的新手機。

此外，iOS系統也會出現類似狀況，必須更新至iOS 12.0以上版本才能使用，若使用iOS 9或更舊的軟體版本就無法使用LINE服務。

根據LINE官方數據顯示，Android軟體版本在5.0～5.1.1，可使用LINE11.5.0以下的版本，不過若使用Android 4.4.4以下版本的裝置無法使用LINE服務。

iOS部分，用戶版本為iOS11.0～11.4.1，可使用LINE10.17.0以下版本，若iOS版本為10.0～10.3.4，則可使用LINE9.16.1以下版本，iOS9.3.6以下版本的裝置則無法使用LINE。