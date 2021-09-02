針對行政院蘇貞昌日前表態，明年軍公教薪資及勞工基本工資傾向調漲，中華民國商業總會今表態反對基本工資調漲。對此，行政院發言人羅秉成表示，近年來台灣經濟表現有所成長，蘇揆認為應該要全民共享，因此指示各部會針對軍公教薪資及基本工資朝調漲評估，且疫情對各行業衝擊影響不一，如何兼顧衝擊產業配套，需要跨部會研商，目前尚未定案，一旦確定後會再對外說明。

蘇貞昌日前表示，台灣經濟成長創11年來最高，經濟成長果實要與全民分享，除了五倍券外，針對軍公教薪資及勞工基本工資，請勞動部及相關部會提供相關資料給審議委員會，體認及照顧勞工及軍公教辛勞。

不過，全國商總理事長許舒博今質疑，「要求需紓困的產業加薪，合乎情理嗎？請政府務必留條活路讓業者走下去！」明確表態反對基本工資調漲，若政府堅持要調整，調漲基本工資所衍生費用應全由政府埋單。

對此，羅秉成表示，今年經濟成長可望達到5％，因此蘇貞昌指示針對軍公教明年是否調薪，請相關部會就各種因素做為是否調整薪資的決策參考；基本工資部分，勞動部也表示可以正面期待，但各行業受疫情衝擊影響不同，有些行業真的很好，理應調薪，如何兼顧受疫情衝擊的配套措施，跨部會將進行研商，目前尚未做出結論。

先前傳出明年軍公教薪資調漲，可望以3％為目標，不過，行政院並未證實，羅秉成強調，軍公教薪資及基本工資明年是否調漲，目前尚未確定，定案後會正式對外說明。