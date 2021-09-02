立委楊瓊瓔（右）、台中市議員賴朝國（左）牽線「鼎˙極品海鮮塔」餐飲業者發起「關懷弱勢、愛心待用餐」計畫。（王文吉攝）

「愛心待用餐」飯菜不僅豐富美味、配菜多樣，未來隨需求酌量增加。（王文吉攝）

台疫情衝擊許多弱勢家庭生計，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國聯合潭子區「鼎˙極品海鮮塔」餐飲業者與善心人士發起「關懷弱勢、愛心待用餐」計畫，取餐採信任制度，民眾只要到現場表明，就能直接領取餐盒，即日起每周二至周日中午供應30份熱騰騰的待用餐。

鼎˙極品海鮮塔老闆張崇濤指出，疫情期間禁止內用，自己餐廳生意慘淡，甚至停業了一陣子。他知悉許多人因疫情失業、無薪假，面臨困境，因此聯繫楊立委及賴議員發起「愛心待用餐」，並號召善心人士加入為善行列。

張崇濤說明，愛心飯菜不僅豐富美味、配菜多樣，未來隨需求酌量增加，取餐採信任制度，不用留下個人資料，民眾只要到現場表明，就能直接領取餐盒。每周二至周日中午提供30份，份數雖然不多，但是盡一份心力，只要有需要幫助的人，就會持續一直辦下去。

賴朝國表示，他很擔心原本收入不穩的家庭及弱勢族群在疫情期間受到影響，因此發起愛心待用餐活動，希望能盡一份微小的心力，對有需要的民眾提供幫助，陪同民眾們渡過難關。在此期間許多潭子地區的善心人士也紛紛捐助支持，藉此機會表達最深的謝意。

「莫忘世上苦人多。」楊瓊瓔說，政府的預算也有限，有列冊者才能獲得紓困，很多邊緣戶因資格不符而無法列冊紓困，就得靠大家幫忙。希望愛心待用餐能拋磚引玉，也盼有心人士能接力溫飽計畫，化小愛為大愛，傳播善能量，協助邊緣戶先解決此波疫情的燃眉之急。