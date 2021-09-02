38歲日本性感女神深田恭子5月底忽然宣布因罹患「適應障礙症」全面暫緩演藝活動，引發外界憂心身心狀況，好在經過3個月的休養，深田恭子重拾健康，今（2日）在IG宣布恢復演藝工作，同時PO一張絕美辣照感謝粉絲的支持，整體狀態十分好。

深田恭子2日在IG發文表示：「突如其來的休息，給大家帶來了擔憂和麻煩。非常感謝各位熱情的支持，我在這裡跟大家宣布，在大家的鼓勵之下，我的身心都已經恢復健康，現在開始重新恢復活動，今後也請多多關照。」同時上傳一張個人照，畫面中，深田恭子綁著浪漫的麻花辮，髮束點綴著藍紫色裝飾，仙氣滿點；臉上化著優雅妝容，身穿寶藍色細肩帶長禮服，胸前大深V設計直逼胸下，露出深邃事業線和飽滿北半球，性感女神頭銜當之無愧。

深田恭子宣布復出後，一小時內就吸引27萬網友按讚、近萬則留言，一面倒力挺女神回歸，並希望她能按照自己舒適的腳步慢慢來。

深田恭子曾和金城武合作電視劇《神啊！請多給我一點時間》打開華人圈知名度，又因多本寫真集均熱銷，成為東亞地區知名的性感女神；雖然她5月份因罹患適應障礙症全面停工休養，還被拍到暴瘦身材，但愛情部分算是很得意，傳出秘戀百億社長杉本宏之，男方6月份出席活動時受訪，被問到私下是否有要支持的人，他靦腆地回應：「對，很難解釋，但是我很想支持她」被解讀為間接認愛深田恭子，粉絲也相當看好兩人未來的婚事。