北市動保處2日舉辦「2021台北動物保護月」啟動記者會，熊讚在場逗弄11歲公的米克斯「加加」。（張穎齊攝）

位在北市內湖區的動物之家計畫改建，原本要編列5億多元預算，但因地處垃圾山，光垃圾處理費預算就暴增2億多元、達8億元，台北市長柯文哲為此震怒罵哭動保處長宋念潔。府內討論，計畫改在木柵動物園附近，但被議員楊靜宇痛批，全世界沒一個國家這樣幹，恐將傳染病傳染給國寶動物。北市副市長黃珊珊說，還在評估。

市府計畫動物之家不在內湖園地改建，新址選項有離木柵動物園3公里處，而中繼站則在內湖原址附近。黃珊珊2日表示，市府都有跟動物園討論，有看過2、3個地方，也都有跟柯報告，會請專家來做，大家可放心，動物之家改建案，預算會擴充2億多元，都是因垃圾處理費，所以目前新址還在初步評估，會在今年盡快找到適合的新址。

黃珊珊說，動物之家新址會有非常多的生命教育空間，不只是收容，理想上，不希望工程預算被砍一大半，這些重新設計都要花時間，而中繼站快好了，11月底可進駐搬遷，原址則讓救援隊做備援、緊急狀況使用，不影響動物狀況，強調「收容不是問題」。

至於北市府加碼「台北熊好券」，遭議員質疑會導致通貨膨脹，黃珊珊說，北市預算沒大到可通膨，熊好券是搭配五倍券，以數位轉型為目標，針對疫情間困難的行業做振興，事實上當然可直接發錢給商家，但這樣的話市民就無法參與，北市搭上這次五倍券熱潮，推出像「酷碰」的概念，以增加消費機會，「中央與台北的預算天差地遠，製造通膨並不容易！」

另外，北市動保處今日舉辦「2021台北動物保護月」啟動記者會，特別介紹即日起至10月2日的系列活動，一方面傳遞寵物飼主責任，另方面也呼籲市民朋友將對動物保護的意識，延伸至生活周遭的野生動物們。

黃珊珊說，自己家也有養狗，北市一直都朝動物友善城市的方向前進，今年舉辦的活動主題以「我愛毛孩兒、我挺野孩兒」出發，邀請所有的市民，對自己飼養的同伴動物要做到「不離不棄」，將他們當成家人好好照顧一輩子。

動保處表示，「台北動物保護月」系列活動，分別為9月12日「浪愛前行」，由伊林名模歐斯卡，在北市動物之家推廣犬貓認養活動、9月18日「動物友善空間毛起來購」成果發表會，9月25至26日「萬箭齊發」活動現場有免費狂犬病疫苗施打，10月2日「世界動物日」紀念活動，將動物保護及野生動物保育的精神傳遞，邀請市民來參加免費活動。