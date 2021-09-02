秋冬是流感好發季節，疾管署預計10月起開放公費對象分階段接種。台灣東洋今帶來好消息，89萬劑公費流感疫苗已完全到貨，最快將在9月20完成檢驗封緘，10月供民眾施打。

根據衛福部疾管署統計，去年度流感季，國人共完成623萬240劑公費流感疫苗的接種，截至8月底全人口涵蓋率為26.4％，剩餘量為21萬劑。

疾管署副署長莊人祥表示，今年疾管署共採購632萬8250劑公費流感疫苗，包括接種計畫對象所需611萬1310劑、地方代購11萬920劑、中央代購10萬6020劑，接下來將依到貨情形，預計10月1日起分階段開打。

台灣東洋藥品重症醫療事業群副總經理屈至園表示，去年流感疫苗開打之際，民眾接種率高，但後來受不良事件影響導致部分疫苗被銷毀。因應今年國際間流感疫苗需求提高，台灣東洋在董事長林全的協助下，成功爭取更多疫苗輸台。

屈至園表示，去年東洋公費流感疫苗進口量為60萬劑，今年則爭取到89萬劑，另也有自費流感疫苗。不同於新冠肺炎疫苗的採購變數多，這些流感疫苗現已全數抵台，正在進行檢驗封緘，若順利就可在9月20日放行，10月供民眾施打。

萬芳醫院家庭醫學科主治醫師蔡逸萱表示，國內核准上市的流感疫苗分為雞蛋培養及細胞培養，台灣東洋進口的疫苗為細胞培養，由德國製造，可供3歲以上民眾施打。細胞培養疫苗不需依賴雞蛋供給，製成時間短，可減少流感相關的住院、急診就診、一般住院及任何呼吸道事件的住院，並節省總醫療成本。