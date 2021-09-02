首批BNT疫苗2日抵台，為感謝企業與民間團體為台灣疫苗持續努力，台中有樂園業者感恩月將擴大感謝台積電、慈濟、永齡基金會等企業員工與志工。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

首批BNT疫苗2日抵台，為感謝企業與民間團體為台灣疫苗持續努力，台中有樂園業者感恩月將擴大感謝台積電、慈濟、永齡基金會等企業員工與志工。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

首批BNT疫苗2日抵台，為感謝企業與民間團體為台灣疫苗持續努力，台中有樂園業者感恩月將擴大感謝台積電、慈濟、永齡基金會等企業員工與志工。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

首批BNT疫苗2日抵台，為感謝企業與民間團體為台灣疫苗持續努力，台中有樂園業者感恩月將擴大感謝台積電、慈濟、永齡基金會等企業員工與志工，2日起至10月10日，本人憑名片或識別證，可享探索世界、馬拉灣雙園擇一入園199元優惠，天空之夢摩天輪只要150元，同行者還有好康票價。

台中該樂園渡假區業者發言人陳宇秀表示，本次推出除了「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」，另外再加上「台積電、慈濟、永齡基金會」相關企業員工與志工伙伴優惠，希望能夠透過玩樂園、馬拉灣與搭乘摩天輪，與家人共享天倫之樂、紓解工作辛勞。

此次優惠適用對象包含現任職於高鐵、台鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師，以及現任職之醫師、藥師、護理師等醫事人員，購票時出示本人相關有效證件 (個人身份證件、委員證、志工證)，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元，同行親友500元購票優惠(4人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(4人為限)優惠票價。

該樂園業者同步於即日起至10月10日推出一系列優惠，包括假日限定的「15歲以下免費玩樂園」，幫家長省荷包，並同步祭出「台中市民限定優惠」，不分平假日，市民本人入園門票只要399元，加贈100元抵用券(餐飲商品皆可使用)。

另外，即日起至10月10日的周末假日或連續假日，凡15歲以下兒童可憑身分證明文件，免費暢玩探索世界或馬拉灣(一名15歲以下兒童需搭配一名有持門票者)，若為台中市民，本人持身份證明文件購票，不分平假日皆可享優惠票價，再加贈樂園100元抵用券，玩樂園、享美食一次搞定。

該樂園渡假區業者表示，園區推出防疫5＋1，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等，各項遊樂設施在搭乘後皆會立即消毒，其中馬拉灣目前因配合中央防疫政策，需全程配戴口罩，也呼籲遊客要多準備口罩備用，或於園區購買以便沾濕後替換使用，以確保自身防疫安全。