人民幣兌美元中間價2日開出調升86點報6.4594的數值，創逾2個月新高。離岸人民幣兌美元在2日凌晨一度走強過6.445關口後，上午階段有所調整貶逾6.45，現報6.4545。

離岸人民幣現報6.4545，2日上午一度低見6.4591。在岸人民幣兌美元現報6.4624，2日上午一度低見6.4633。

人民幣中間價2日上調86點報6.4594，創下逾2個月來的新高；上一交易日中間價6.4680，上一交易日官方收盤價6.4652，上日夜盤報收6.4605。