西日本旅客鐵道公司（West Japan Railway Company）創記錄的暴跌拖累其他鐵道和運輸股表現，周四日股失守盤中高點，東證指數在站上5個月新高後反轉走低。

日經225指數早盤收漲0.09%，為28,476.01點，盤中一度升至28,626.20點，改寫1個月半新高，但也曾短暫落平盤之下。

東證一部指數開盤後一度觸及5個月新高（1,987.45點），但早盤收跌0.21%，為1,976.70點。

西日本旅客鐵道宣布將出售新股，股價應聲暴跌15.17%，逼近跌停板。

東證33大類股中，以陸運股表現最差，早盤下挫3.82%；航空運輸股下跌1.53%。

除了本地因素之外，對聯準會縮表計畫至關重要的美國非農就業數據將於周末出爐，亦令投資人陷入觀望。

部分重量級晶片和電信股走高，為日經指數帶來支撐。晶片股愛德萬測試（Advantest）和東京威力科創分別上漲2.18%和1.28%，電信股KDDI漲1.0%。

其他科技股亦上漲，索尼漲0.87%，任天堂漲1.64%，線上遊戲和手遊公司Nexon漲3.36%，在日經指數成份股中表現最佳。

運輸業賣壓沈重，日經指數表現最差的四檔股票都是鐵道股，除了西日本旅客鐵道外，東日本旅客鐵道（JR East）跌7.14%，東海旅客鐵道（JR Central）跌4.33%，東急（Tokyu Corp）跌4.25%。

全日空和日本航空亦分別下跌1.99%和0.96%。

汽車股亦表現疲弱，日產跌2.85%，本田跌0.98%，豐田跌0.44%。