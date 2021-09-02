台灣疫情逐步趨緩，連鎖餐飲集團乾杯(1269)預期在內用解禁、重啟展店及節慶商機挹注下，營運動能可望逐步復甦。為搶攻中秋送禮商機，集團推出主打「烤肉一卡皮箱帶著走」的6款和牛燒肉禮盒，虛實並進積極衝高業績，將今年禮盒業績目標調升至成長30％。

興櫃交易的乾杯股價自8月中111元波段低點震盪上攻，昨（1）日一度放量飆升11.9％，今（2）日續帶量飆升8.73％至142元，創2018年8月中以來3年高點。截至午盤維持逾7.5％漲勢。

乾杯2021年上半年稅後淨利0.2億元、每股盈餘（EPS）1.1元，較去年同期虧損0.35億元、每股虧損1.92元谷底顯著轉盈。7月自結合併營收1.79億元，月增32.79％、年減28.84％，自歷史次低回升，累計前7月合併營收15.73億元、年增9.22％，續創同期第三高。

隨著疫情逐步趨緩，乾杯重啟台灣展店計畫，看好台北南西商圈吸客力，旗下頂級燒肉品牌「老乾杯」進駐新光三越南西一館、8月底展開試營運。目前台灣30家、中國大陸45家店，目標年底前再新展3～4家店，持續增添營運成長動能。

同時，隨著中秋連假將至，乾杯發現今年因疫情影響，帶動消費者在家烤肉、送禮表達心意需求提升，8月自家電商平台「乾杯超市」生鮮肉品禮盒類業績已成長2成，對此趁勢於全台門市推出「到店購」服務，即日起開賣6款和牛燒肉禮盒。

乾杯表示，今年推出的和牛燒肉禮盒標榜「中秋烤肉一卡皮箱帶著走」，嚴選高品質日澳和牛、並搭配日籍料理長精選多款醬料，方便民眾免去烤肉食材準備。今年除可在「乾杯超市」平台訂購，亦可在集團全台30家門市購買，搶攻中秋烤肉、送禮商機。

乾杯亦同步祭出「禮盒到店購」預購優惠，5日前至官網或LINE官方帳號填寫「和牛燒肉禮盒」預購表單，每筆訂單完成預購後即贈送500元抵用券、並享限量加購優惠，盼以虛實通路銷售並進積極衝高業績，將今年中秋禮盒業績目標調升至成長30％。